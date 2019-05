بعد زيارته لباريس … ” حفتر” يزور هذه الدولة

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر عسكري ليبي بالقيادة العامة للجيش ، أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر من المحتمل أن يتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع الروس بشأن الوضع في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف المصدر ، أن “جولة حفتر إلى باريس أكدت على توافق فرنسي مع عمليات الجيش في العاصمة لضرب الجماعات الإرهابية ونزع سلاح المليشيات وهذه أولوية متفق عليها”.

وأضاف المصدر، أن تلك الرؤية تطابق مع الموقف الأمريكي والروسي، بأنه لا يمكن في ظل وجود مليشيات وتنظيمات إرهابية تسيطر على المجلس الرئاسي أن يكون هناك استقرار في ليبيا وترجم ذلك في مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح، أن “الصورة واضحة للأطراف الدولية لكن تمسكهم بالسراج وهو لا يملك ولا يسيطر على قرار العاصمة هو المشكلة”، مشيرا إلى أن “موقف مجلس النواب الأمريكي اليوم أكد على وحدة ليبيا وضرب المليشيات والتنظيمات وطردها”، مؤكدين على أن “قطر وتركيا تمول جماعات إرهابية في ليبيا وتحارب الجيش وهذا هو موقف مجلس النواب الأميركي من ساعات”.

وأكمل ، “إذا هناك توافق دولي ينص على ضرب المليشيات ومن ثم الدخول في عملية سياسية”.

