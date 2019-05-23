مصدر عسكري بالقيادة العامة يوضح وجهه “المشير حفتر” القادمة ونتائج زيارته إلى فرنسا

أوضح مصدر عسكري ليبي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر من المحتمل أن يتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو وذلك لإجراء مباحثات مع الروس بشأن تطورات الوضع في العاصمة طرابلس.

وأجاب المصدر العسكري بحسب تصريحات نشرتها وكالة “سبوتنيك” حول الوجهة القادمة للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بعد زيارته إلى فرنسا ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا، “أكيد روسيا”.

وأضاف المصدر أن “جولة حفتر إلى باريس أكدت على توافق فرنسي مع عمليات الجيش في العاصمة لضرب الجماعات الإرهابية ونزع سلاح المليشيات وهذه أولوية متفق عليها”، مشيرا إلى أن هذا “يتطابق مع الموقف الأمريكي والروسي، بأنه لا يمكن في ظل وجود مليشيات وتنظيمات إرهابية تسيطر على المجلس الرئاسي أن يكون هناك استقرار في ليبيا وترجم ذلك في مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح أن “الصورة واضحة للأطراف الدولية لكن تمسكهم بالسراج وهو لا يملك ولا يسيطر على قرار العاصمة هو المشكلة”، مشيرا إلى أن “موقف مجلس النواب الأمريكي اليوم أكد على وحدة ليبيا وضرب المليشيات والتنظيمات وطردها”، مؤكدين على أن “قطر وتركيا تمول جماعات إرهابية في ليبيا وتحارب الجيش وهذا هو موقف مجلس النواب الأميركي من ساعات”.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي