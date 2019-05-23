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سهرة فنية للمالوف والموشحات في ابريك

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيت بلدية ابريك بمنطقة أوباري بمرزق سهرة فنية قدمتها فرقة المالوف والموشحات وذلك للتخفيف عن المواطنين وزف الفرح في قلوبهم طيلة أيام الشهر الفضيل.

وألقت الفرقة وصلات فنية عديدة تمثلت في القصائد والأناشيد الدينية وسط انسجام كبير من الحضور الذين كان من ضمنهم عميد بلدية الغريفة وعدد من أعيان وشباب المنطقة.

وتضمن السهرة الفنية إلقاء قصائد وأبيات الشعرية من بعض شعراء المنطقة وسط تفاعل من الحضور.

وكان لهذه البادرة أثر طيب في نفوس أهالي الجنوب الذين أبدوا رغبتهم في الحياة وقارعوا الموت بالفن والأصالة والتراث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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