“لمة خوت”.. مائدة رمضانية تجمع أبناء غدامس

تحت شعار “لمة خوت”، وضمن النشاطات الاجتماعية لجمعية أطفال غدامس، أقيمت للسنة الثالثة على التوالي مائدة رمضانية جمعت أبناء مدينة غدامس على مائدة إفطار واحدة.

وهدفت هذه المائدة إلى جمع حوالي 60 طفلا من مواليد 2004، الذين بلغوا سن الصيام لهذا العام، ويطلق عليهم اسم (العراقيب) وتعني باللهجة المحلية السنة الأولى التي يصوم فيها الطفل.

و ببادرة خيرية من الجمعية، استضافت اللمة الرمضانية ضيوف غدامس من العائلات النازحة من طرابلس في محاولة لإخراجهم من عناء الأحداث الأخيرة وإبعادهم عن المسائل السياسية ومناكفاتها.

وتخلل المائدة إقامة محاضرة توعوية تهدف إلى تعريف الأطفال الصائمين بالعادات والتقاليد الرمضانية بالزمن القديم وطقوس “العراقيب”.

كما ستقام مائدة رمضانية تحمل نفس الشعار على شرف البنات الصائمات لأول مرة لهذه السنة.

يشار إلى أن هذا البرنامج أقيم بدعم من مكتب صندوق الزكاة غدامس وبالتعاون مع جمعية غدامس للتراث والمخطوطات.

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