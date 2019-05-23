إفطار رمضاني يجمع فوج هون للكشافة

كعادته في منتصف شهر رمضان المبارك من كل عام، أقام فوج هون للكشافة والمرشدات التجمع السنوي لجميع منتسبي الفوج لتناول وجبة الإفطار الجماعي، بمقر الفوج، الأربعاء.

وحرص القائمون على الفوج أن تكون مائدة الإفطار الجماعي بمشاركة جميع المنتسبين والحضور لبث روح التعاون وتجديد مبدأ العمل التطوعي والأهلي، والذي يعد أحد أبرز سمات وأهداف الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وكان الجديد هذا العام هو مشاركة كل الحلقات بكافة منتسبيها الصائمين وصغار السن لتتسامى معاني التعاون والإثار وللتقارب بين كل أعضاء الفوج والشعور بروح الجماعة والمساواة في أجواء من المودة والألفة.

وشارك في إفطار هذا العام حلقات الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة والقادة بالإضافة إلى قدامى الكشافيين للفوج، وإيضا كان هناك حضور مميز لبعض القادة من فوج كشاف مدينتي سوكنة والفقهاء مما يدلل على التواصل المستمر بين أفواج مفوضية كشاف بلدية الجفرة.

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