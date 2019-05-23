مصدر دبلوماسي: سيالة يقيل القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالقاهرة

القاهرة-العنوان

أعفى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة، السفيرة حنان زغبية، من مهامها عقب رفضها إصدار بيان باسم السفارة، بحسب مصدر دبلوماسي كبير بالسفارة الليبية.

ووصف المصدر البيان بـ “المضلل وغير المتوازن” يُدين عمليات القوات المسلحة في طرابلس ويتبنى وجهة نظر أحادية تتهمه بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لم تثبت صحة الكثير منها ويغض الطرف عن مشاركة إرهابيين ومطلوبين في صفوف قوات الحكومة أشار لوجودهم الاتحاد الأوروبي وغيره من الهيئات الدولية.

وبحسب المصدر، فقد كلّف سيالة الموظف بالسفارة فوزي تنتوش قائماً بالأعمال، مشيراً إلى أن الأخير ورفاقه اقتحموا مكتب السفيرة بالمقر مساء اليوم الخميس بالقوة واستولوا على مستندات خاصة بتحقيقات فساد تتعلق بالاستثمارات الليبية بجمهورية مصر وقاموا بتغيير المفاتيح والأقفال وأخطروا الموظفين بعدم التعامل مع زغبية مجدداً.

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