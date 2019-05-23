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مصدر دبلوماسي: سيالة يقيل القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالقاهرة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

القاهرة-العنوان

أعفى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة، السفيرة حنان زغبية، من مهامها  عقب رفضها إصدار بيان باسم السفارة، بحسب مصدر دبلوماسي كبير بالسفارة الليبية.

 ووصف المصدر البيان بـ “المضلل وغير المتوازن” يُدين عمليات القوات المسلحة في طرابلس ويتبنى وجهة نظر أحادية تتهمه بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لم تثبت صحة الكثير منها ويغض الطرف عن مشاركة إرهابيين ومطلوبين في صفوف قوات الحكومة أشار لوجودهم الاتحاد الأوروبي وغيره من الهيئات الدولية.

وبحسب المصدر، فقد كلّف سيالة الموظف بالسفارة فوزي تنتوش قائماً بالأعمال، مشيراً إلى أن الأخير ورفاقه اقتحموا مكتب السفيرة بالمقر مساء اليوم الخميس بالقوة واستولوا على مستندات خاصة بتحقيقات فساد تتعلق بالاستثمارات الليبية بجمهورية مصر وقاموا بتغيير المفاتيح والأقفال وأخطروا الموظفين بعدم التعامل مع زغبية مجدداً.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • سيالة شخصية زبالة وزير خارية فضلات المجلس الرئاسى الذى لم يبقى به الى السراق ومعتيق الخروف والحمارى ولا ينخدع احد فى لحيته فهو مثل اى شيخ اخوانى كالصادم الخرفانى زمتهم استك ومجرد سفهاء لتركيا وقطر فى ليبيا

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  • لا توجد دولة واحدة من الدول الكبرى والاقليمية التى تحارب الارهاب تبنت موقف وزير خارية السراق فلا يمكن لاى عاقل ان يدين تحرير الجيش الوطنى لعاصمة بلاده بتكليف من نواب الشعب فى مجلس النواب ورينا البيان الاوربى يذكر صراحة الجيش الوطنى الليبى ويطالب بابعاد المليشيات والمطلوبين دوليا عن العاصمة طرابلس فى ضربة قاسمة على قفا السراج ومؤخرة السيالة الزبالة وعلى لية الخروف باشاغا افندم خادم السلطان اردوجان ابو مخ جنان سلطة على بدنجان

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