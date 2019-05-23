بودي يودّع ليبيا “حزينا”

أعلن السفير بيتر بودي، الخميس، تقاعده وإنهاء عمله كرئيس لبعثة سفارة الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا.

وأعرب بودي في بيان نشره موقع السفارة في “فيسبوك”، عن حزنه للانقسام العميق في ليبيا والذي يقوّض بناء مستقبل أفضل لليبيين، مشيراً إلى أن القتال المستمر في طرابلس دمّر البنية التحتية المدنية، ويعرّض جهود مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وليبيا للخطر.

ودعا بودي جميع الأطراف إلى إلقاء السلاح ووقف اطلاق النار في طرابلس وما حولها والعودة للمسار السياسي وإجراء حوار شامل تحت رعاية البعثة الأممية من شأنه إنهاء دائرة العنف في البلاد.

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