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بودي يودّع ليبيا “حزينا”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن السفير بيتر بودي، الخميس، تقاعده وإنهاء عمله كرئيس لبعثة سفارة الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا.

وأعرب بودي في بيان نشره موقع السفارة في “فيسبوك”، عن حزنه للانقسام العميق في ليبيا والذي يقوّض بناء مستقبل أفضل لليبيين، مشيراً إلى أن القتال المستمر في طرابلس دمّر البنية التحتية المدنية، ويعرّض جهود مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وليبيا للخطر.

ودعا بودي جميع الأطراف إلى إلقاء السلاح ووقف اطلاق النار في طرابلس وما حولها والعودة للمسار السياسي وإجراء حوار شامل تحت رعاية البعثة الأممية من شأنه إنهاء دائرة العنف في البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الحمد لله على سلامتك يا بودي ، يجب عليك أن تشكر الجيش الليبي الذي حال بين تكرار تلكم الجريمة الشنعاء التي ارتكبها الإرهابيون الذين يقتلون الأبرياء والمستأمنيين والتي قتل فيها القنصل الأمريكي ببنغازي 2013

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