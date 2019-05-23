تعليم المؤقتة يُكمل إجراءات عقود عمل بتسع مناطق تعليمية

البيضاء-العنوان

أكملت اللجنة الخاصة بمراجعة إجراءات عقود المعلمين المشكلة وفق قرار لوزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة اعتماد وإحالة مجموعة كبيرة من عقود معلمي عدد من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، والتي وافتها بعقود معلميها، وفقاً لتعميم وكيل الوزارة المكلف في الـ 27 من مارس 2019 ميلادية.

ونقل مكتب الإعلام والتواصل بوزارة التعليم، عن عضو لجنة مراجعة العقود بالوزارة، الأستاذ عبدالباسط ماضي، قوله، “إن اللجنة انتهت من إنجاز عقود المعلمين لعدد (9) مناطق تعليمية، وذلك بعد أن استوفت عقودها كامل الشروط المطلوبة لسداد مرتباتهم”.

وأضاف ماضي، أن اللجنة تدعو جميع مراقبات التربية والتعليم بسرعة التواصل معها عن طريق مندوبيها، وذلك بمقرها بديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء وموافاتها بعقود معلميها، حتى يتم إرسالها إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة في أقرب وقت وذلك لإنهاء إجراءاتها بالكامل.

ومن مهام اللجنة مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بعقود المعلمين، والتأكيد على صحتها والتي تشمل جدول المعلم وعدد الحصص والمصرف الخاص بصاحب العقد، وعدد من الإجراءات الأخرى.

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