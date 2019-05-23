“مالية المؤقتة” تحيل صك المعاشات الأساسية ومرتبات موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لحساب الهيئة

البيضاء 23 مايو 2019 (وال)- أحالت وزارة المالية و التخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة الخميس المعاشات الأساسية و مرتبات موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن شهري أبريل ومايو للعام الجاري.

وأعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أنها استلمت اليوم صك المعاشات الأساسية و مرتبات الموظفي عن شهري أبريل ومايو للعام 2019، من وزارة المالية و التخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأكدت الهيئة أن العمل جاري الآن من أجل إحالة المرتبات والمعاشات الأساسية إلى كافة الفروع و لمراكز التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بحيث تكون في المصارف مع بداية الأسبوع القادم.

وقدمت الهيئة جزيل شكرها وتقديرها لمعالي وزير المالية و التخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ كامل الحاسي، وكافة السادة العاملين بالوزارة على تعاونهم الدائم و المثمر في تسهيل كافة الإجراءات. (وال – البيضاء) ا م

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