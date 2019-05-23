اخبار ليبيا الان

“مالية المؤقتة” تحيل صك المعاشات الأساسية ومرتبات موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لحساب الهيئة

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 23 مايو 2019 (وال)- أحالت وزارة المالية و التخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة الخميس المعاشات الأساسية و مرتبات موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن شهري أبريل ومايو للعام الجاري.

وأعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أنها استلمت اليوم صك المعاشات الأساسية و مرتبات الموظفي عن شهري أبريل ومايو للعام 2019، من وزارة المالية و التخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأكدت الهيئة أن العمل جاري الآن من أجل إحالة المرتبات والمعاشات الأساسية إلى كافة الفروع و لمراكز التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بحيث تكون في المصارف مع بداية الأسبوع القادم.

وقدمت الهيئة جزيل شكرها وتقديرها لمعالي وزير المالية و التخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ كامل الحاسي، وكافة السادة العاملين بالوزارة على تعاونهم الدائم و المثمر في تسهيل كافة الإجراءات. (وال – البيضاء) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك