صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم الدعم “385” عائلة بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم لحوالي 385 عائلة من النازحين داخلياً في منطقة القره بوللي وأبوسليم خلال الأسبوع الماضي عن طريق الدعم المشترك بين ” “IOM, UNFPA WFP, Unicef .

وتمكن الصندوق من توزيع حقائب للمستلزمات الصحية النسائية كاستجابة لمتطلبات الصحة والعناية الشخصية للنساء والفتيات .

يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الليبية والمنظمات غير الحكومية، على دراسة قضايا السكان بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها، واستخدامها لوضع البرامج وصياغة السياسات.

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