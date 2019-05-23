المنظمة الدولية للهجرة تبدي قلقها من إعادة مهاجرين قسرًا واحتجازهم تعسفًا في طرابلس

طرابلس-العنوان

أعربت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق عودة مئات المهاجرين إلى طرابلس قسرًا واحتجازهم تعسفًا في ظروف تبعث على القلق.

قالت المنظمة، إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة الساحل الليبي “لا ينبغي إعادتهم إلى الاحتجاز” بسبب الظروف الأمنية.

وأشارت المنظمة، إلى أنه لا توجد موانئ آمنة في ليبيا ولا ينبغي إعادة المهاجرين إلى الاحتجاز.

وأعلنت المنظمة، يوم الخميس عودة 85 مهاجراً آخرين، من بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى 200 آخرين إلى طرابلس، حيث سيتم احتجازهم في ظروف تبعث على القلق الشديد.

وتزدحم مراكز المهاجرين في طرابلس بالآلاف من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر أو اعتقلتهم أجهزة الأمن طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية