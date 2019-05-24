الشؤون الاجتماعية تبحث أوضاع النازحين من اشتباكات طرابلس

اجتمع رئيس لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين بوزارة الشؤون الاجتماعية ماجد بن صريتي مع فريق لجنة الأزمة التابع لهيئة الرقابة الإدارية المكلف بمتابعة لجان الأزمة بالقطاعات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق أن الاجتماع ركز على عمل لجنة الأزمة بالوزارة.

وأطلع رئيس اللجنة أعضاء الفريق على آلية عمل اللجنة خصوصا ما يتعلق بقاعدة البيانات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وقد اكد الجانبان علي ضرورة التنسيق بينهما لتحسين الخدمات التي تقدم للاسر النازحة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس

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