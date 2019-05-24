الزائدي يوجه هذه الرسالة لأمازيغ ليبيا

وجه أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي رسالة إلى أمازيغ ليبيا. وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إلى إخوتي، وأهلي الأمازيغ من نعرفهم ونعتز بصداقتهم ونفتخر بجهادهم ونثمن كفاحهم الوطني، هذه رسالة موجهة إلى كل شاب وشابة، وشيخ وعجوز، وهي موصولة إلى كل الليبيين والليبيات”.

وتساءل الزائدي في رسالته “هل كان أهلنا في مدن الجبل الغربي وزوارة يعانون إقصاء وتهميشا بسبب كونهم ينتمون إلى مكون أُطلق عليه أمازيغ بغض النظر على ما يقوله المفكرون الأمازيغيون أنفسهم في أصل وسبب خروجه، ومن هم وراء هذه النزع التدميرية في المنطقة، التي صهر الإسلام سكانها فصاروا بنيانا واحدا مرصوصا، أفشلوا لقرون كل محاولات الغرب الصليبيين في احتلالهم واحتوائهم، ودون النظر في الترابط بين عمان وحضرموت وعدن وصنعاء بسكان الجبل ولهجاتهم؟ وبدون البحث في إمكانية أو أهمية العمل على استقلال كيان أمازيغي في ليبيا، كما يروج العملاء”.

وأردف الزائدي “هل كان يُمنع سكان الجبل وزوارة من دخول الكليات العسكرية أو الجامعية، وهل كانوا يُميزون في العمل؟”.

وقال الزائدي “الواقع يقول إنه في عهد ثورة الفاتح كان عدد من الضباط الشجعان في التنظيم الذي قاد الثورة من أبناء الأمازيغ الأحرار، وان رجال وطنيين مخلصين كلفوا بمواقع قيادية سياسية وأمنية ومالية ودبلوماسية” مضيفا “سيقول المغرضون الكاذبون، إنه كان يمنع ممارسة الثقافة الأمازيغية، ويمنعون حتى من تسجيل أبنائهم بأسمائهم” مردفا “هذا زور وبهتان ما اعلمه أن الأمر يتعلق بقرار (لا أؤيده ولا أعارضه فهذا ليس موضع مناقشته) يمنع تسجيل المواليد بأسماء وثنية أو مسيحية أو غريبه، ووضعت قائمة تحوي أسماء عدة منها بعض أمازيغية لكن أغلبيتها عربية، على سبيل المثال، الكاهنة، كسيلة، وعبد النبي وعبد الرسول وضمت حسب علمي الأسماء التي تذكر وتؤنت مثل فوزي وفوزية وهكذا”.

وتابع الزائدي “لنعود إلى السؤال الأهم ماذا أستفاد أهلنا في الجبل وزوارة من هذه النعرة العصبية الضارة، وهل ستُمكنهم من تحقيق مكاسب عاجلة أو آجلة؟ وهل نحن محتاجون لهذا التهييج الإعلامي حول أصل فلان أو علان، في وقت صار فيه بالإمكان تتبع أصل الإنسان من خلال تحليلات الحمض النووي”.

وزاد الزائدي “إخوتي الأعزاء لا تتركوا السفهاء والعملاء يعبثون بمستقبل الوطن من خلال اللعب على وتر عواطف وهمية، ليبيا وطن للجميع، لا يمكن أن يتأسس على مشاريع قبلية أو جهوية، ولعل درس الثماني سنوات العجاف، كاف لنرى ما حصدناه من الخطاب الجهوي والقبلي حيت أُريد إقامة دولة على أسس المحاصصة، فكانت النتيجة تمكن الحذاق من سرقة الموارد، وتغول المليشيات والعصابات للاستحواذ على السلطة، والثمن دماء غزيرة تنزف كل يوم، علاوة على تدمير ما بني خلال عقود من كفاح أبنائنا وأجدادنا”.

وأردف الزائدي “نعم الوطن الليبي يحتاج منا جميعا إلى وقفة مع النفس، ليبيا تحتاج كل عقولنا وسواعدنا، لنزيل هذا الركام من الدمار والمأسي والأحزان، لنصم أذاننا عن وسوسات الشياطين من الإنس الذين عاثوا فينا فسادا وإفسادا، ليكن شعارنا معا لبني ليبيا الجديدة دولة مدنية ديمقراطية الناس فيها سواسية بغض النظر عن قبائلهم وجهاتهم، دولة المؤسسات العسكرية والأمنية الحرفية، والمؤسسات المدنية النزيهة ليبيا مزدهرة مشرقة، لنترك لأبنائنا وطنا يعيشون فيه وليس خرابا يتقاتلون عليه”.

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