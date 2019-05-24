مقتل طبيب اثر استهداف سيارة إسعاف في الزهرة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم مقتل طبيب إثر استهدافه بصاروخ موجه وهو في سيارة الإسعاف. وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن الطبيب رامي عبدالرزاق شوية التابع للمستشفى الميداني الزهرة قتل بصاروخ موجه وهو في سيارة الإسعاف. واندلعت منذ 4 من الشهر الماضي اشتباكات بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 510 قتيل و2467 جريح حتى الأحد بالإضافة إلى نزوح ما يقدر بـ 60.000 شخص.

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