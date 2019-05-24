وفد «الهيئة البرقاوية» لبعثة الاتحاد الأوروبي: نرفض الهجوم على العاصمة طرابلس

التقى وفد اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، اليوم، سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي لنقل أراء أهل برقة حول حرب العاصمة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أن رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية الشيخ عبد الحميد الكزة ونائبه أحمد لنقي زاروا مقر البعثة وكان في استقبالهم السفير آلن بوجيا بحضور عدد من السفراء المندوبين لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأضاف البيان أن وفد اللجنة الـتأسيسة نقل آراء أهل برقة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال كلمات كلا من رئيس اللجنة ونائبه فيما قدم السفراء المندوبون لدى الاتحاد الأوروبي لكلا من ألمانيا وفرنسا ومالطا وإسبانيا قدموا كلمات خلال اللقاء.

ولفت البيان إلى أن وفد الهيئة البرقاوية أوضح موقفهم «الرافض للهجوم على العاصمة طرابلس، وأكدوا على ترابط ووحدة الوطن».

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء أول الأربعاء، بمقر إقامته في تونس شيوخ وأعيان ووجهاء من قبائل المنطقة الشرقية، تناول فيه الحرب على طرابلس، وآخر تطورات الوضع الميداني وتأثيره علي الليبيين.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

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