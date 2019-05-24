الأمم المتحدة الإنمائي يبحث تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة

التقى الممثل المقيم لِبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جراردوا نوتو، في العاصمة طرابلس بعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الناشطة في مدن مختلفة حول ليبيا. وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اللقاء يهدف لمناقشة آليات تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة موضحا أن تعزيز قدرة الشباب والنساء هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام للجميع.
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