طالب بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بنغازي : طلبة الاحتياجات الخاصة بين الإهمال وكبح الطموحات

بنغازي 23 مايو 2019 (وال) – قال الطالب بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة بنغازي وطالب في جمعية الكفيف بنغازي ومندوب المكفوفين بالاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة سالم الزاوي إن الطلبة من فئة الاحتياجات الخاصة في كليات جامعة بنغازي يعانون الأمرين، من سوء للمعاملة، ومن الصعوبات التي تواجهها من عدم توفير المناهج مطبوعة على الكمبيوتر.

وتابع الزاوي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أنه لم يتم الزج بنا في أي من المحافل التي تقيمها الجامعة، سواء كانت علمية، أو ثقافية، أو رياضية، وخاصةً في المجال الرياضي، مطالبًا بتخصيص نشاطات رياضية، مثل كرة القدم الخاصة بالمكفوفين، أو المعاقين حركيا، أو الصم والبكم، فنحن جزء لا يتجزأ من الجامعة بصورة خاصة، والمجتمع بشكل عام.

وأشار إلى أنه تم التواصل معي بشكل شخصي بعد الحملة الإعلامية التي شنها زملائنا طلبة الجامعة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهميشنا، وعدم الاهتمام بمتطلباتنا، وأنا رفضت أن اجتمع معهم بهذا الشكل، لأني شعرت أن الغرض من هذا التقابل هو تهدية الوضع فقط لا غير، فطالبت أن يتم الاجتماع بشكل رسمي داخل الحرم الجامعي، وبحضور كل من يعنيهم الأمر من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى تكون مطالبنا المشروعة أمام كل من يعنيهم الأمر من مسؤولين داخل الجامعة، ولم نرى منهم إلى الآن أي مبادرة.

الزوي تابع أن مما يجهله الكثيرين أن جل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الآن كانوا ضمن المساندين للقوات المسلحة وأصيبوا في معارك العزة والشرف، ضد المجموعات الإرهابية، ومن الطلبة المكفوفين أبطال على المستوى الدولي في العدو السريع، والقوى البدينة، وأصحاب ميداليات ذهبية في عدد من المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وناشد الزاوي الإدارة العامة للجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، واتحاد طلبة الجامعة، نحن إخوانكم من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ندرس معكم في نفس الجامعة، ونتلقى العلم في نفس الكليات والأقسام، حقوقنا واحدة، طموحاتنا واحدة، أهدافنا الدراسية واحدة، نتساءل بحرقة وحسرة: هل لنا مكان بينكم؟ هل تنظرون إلينا كما ننظر إليكم؟ أم تظنون أننا أدنى مرتبة منكم؟ لقد خلقنا الله كلنا من طين، وفضلنا بالعقل، ووهبنا تنوعا بشريا، ولم يجعل لأحد فضلا على أحد، أين نحن من مناشطكم؟ أين نحن من خططكم واستراتيجياتكم؟ هل لنا وجود؟ هل تعلمون أننا مثلكم نمارس الرياضة؟ لم تلتفتوا إلى صوتنا حين طلبنا منكم أن نكون معكم في النشاط الرياضي في رمضان وغيره فلماذا؟، هل تقدحون في قدراتنا؟، نحن أعطيناكم العديد من الفرص، فلم تبالوا بنا، فأقول باسم هذه الفئة إنكم ظلمتمونا وسلبتم حقنا. (وال-بنغازي) ع ط / ع ع

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