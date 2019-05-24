باشاغا يوجه هذه التعليمات للأجهزة الأمنية

دعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الأجهزة الأمنية إلى معاملة المواطنين بصورة حسنة تليق برجل الأمن وتعزز مكانته. وحث باشاغا في تعميم موجه لمختلف الأجهزة الأمنية إلى “احترام حرية الحركة ونقل البضائع وتسهيل إجراءاتها للمواطنين داعيا الأجهزة الأمنية إلى تشديد الحراسة والحماية على المرافق العامة والأهداف الحيوية والعمل على تسيير حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية وخاصة في أوقات الذروة وفي الفترات الليلية في شهر رمضان”.

وطالب باشاغا الأجهزة الأمنية “باليقظة والانتباه والإبلاغ الفوري عن كل ما يخل بالأمن والنظام العام” وضبط المشبوهين “والمجموعات التخريبية المعمم عنهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص”. ودعا باشاغا الأجهزة الأمنية للتقيد بارتداء الزي الرسمي والتحلي بالضبط والربط عند تأدية واجبهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية مرقمة وكذلك المركبات معتمة الزجاج.

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