العامة للكهرباء: فرق الصيانة تعرضوا لإطلاق النار جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إصابة دائرة جنوب طرابلس، الهضبة رقم 2 جهد 220 ليلة أمس، والتي تعتبر من الدوائر الرئيسية المهمة.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة بإدارة الجهد الفائق 220 ك.ف، قد قامت بإجراء أعمال الصيانة على البرج الأول، وفي لحظة الصيانة تعرّض تعرضوا لوابل من إطلاق الرصاص، ما جعلهم يُغادرون الموقع على الفور.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، أن الفرق كانت على وشك الانتهاء من صيانة البرج الأول، في لحظة إطلاق النار، مؤكدة على سلامة موظفيها تعتبر من الأوليات لديها، وأنهم خرجوا من الموقع الذي تعرّض لإطلاق النار بخير ولا وجود لأي إصابات.

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