مؤسسة النفط تسلم بلدية جادو معدات ضمن برنامج التنمية المستدامة‎

وصلت إلى مدينة جادوعدد من المعدات مقدمة منالمؤسسة الوطنية للنفط عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ، بحضور عميد بلدية جادو ” سعيد البدراني ” وعضو المجلس البلدي جادو ” عبدالسلام امعرف ” ومدير مركز خدمات المياه والصرف الصحي بجادو ” امحمد ابوخبطة “.

وتأتي هذه الخطوةضمن برنامج التنمية المستدامة بالمؤسسة وتحت مظلة المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وبرعاية وتمويل ائتلاف شركةريبسولللاستكشاف.

واوضح المكتب الاعلامي بالبلدية أنه تم التوقيع على برنامج التسليم والاستلام لهذه المعدات التي تمت بطرابلسمن خلال مندوب عن بلدية جادو ومندوبة إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتضمنت المعدات التي استلمتها بلدية جادوعلى عدد (6) مضخات طاردة الخاصة بمشروع نقل آبار مياه المتلوي بمنطقة الظاهر جادو ، بالإضافة إلى عدد (2) من المولدات الكهربائية لتشغيل المضخات.

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