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زيدان يصف حرب طرابلس بـ«ظالمة» ويدعو إلى وقفها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، إلى وقف إطلاق الحرب الجارية في العاصمة طرابلس، مبديًا رفضه «أي عمل يؤدي أن يحكم أي شخص لا يختاروه أو يفرض رأيًا على الليبيين».

وقال زيدان في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، إنه «يرفض أي عدوان يقع على الليبيين الذين يدفعون ثمن الحرب الظالمة التي تحدث الآن»، مضيفًا أننا «لانجد حتى الآن نتائج لهذه الحرب الدائرة ولابد من وقفها الآن حتى لا يتكرر في طرابلس ما حدث في بنغازي ودرنة».

وأضاف أنه «لابد أن رأب الصدع بين الشرق والغرب ونعيد البلاد إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب على العاصمة، وأنه لا ينبغي أن يتغير أي شيء في الواقع السابق»، موضحًا أنه لابد من الحفاظ على الدولة المدنية ولا يتولى أي أحد يغير ذلك المبدأ ويفرض نفسه على الليبيين».

وأوضح «الحرب لن تحقق شيء بل ستكون مذبحة يدفع ثمنا الشباب بين قتلى وجرحى سيعانون بعد انتهاء الحرب لسنوات طويلة».

وقال إنه ليس به علاقة بالمشير خليفة حفتر بأي نوع ولكن يُحكم العقل في حل الأزمة، مؤكدًا أن حفتر يتحمل مسؤولية هذه الحرب.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • حتى انت يازيزو طلعت خروف غبى كيف يختار الشعب من يحكمه فى ظل مليشيات ارهابية تقتسم طرابلس الى مناطق نفوذ يديرها مطلوبون للعدالة اليس فى كل دول العالم يوجد جيش واحد يسيطر على اراضى الوطن ويحمى صناديق الانتخابات ويسلم الفائز السلطة وراينا من قبل كيف رفض الاخوان للفائز بالانتخابات واحرقوا طرابلس فى عملية فقر ليبيا ومجرد ظهورك على قناة خرفانية تبث من تركيا فهذا فى حد ذاته يدل على انك خسيس يمكن شراؤك بالمال

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  • لا الشعب بيختار تحت ظل الجيش الليبي المصري التشادي .يلعن شكلكم يا عبيد حفتر .طبلو لحفتر وصغاره يا رويبضات

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  • أولا : يا طرطور هذه ليست حرب بين الشرق والغرب كما تصفونها أنتم الأندال ؟ ولكنها حرب رد اعتبار للجيش الوطني الذي ثم الأعتداء على كرامته بدون مبر من قبل المنهزمين امثالك ؟

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