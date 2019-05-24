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مقتل شاب تونسي كان يقاتل في صفوف الميلشيات في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

لقي شاب تونسي، الخميس، مصرعه خلال المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الليبي والمجموعات التابعة لحكومة الوفاق، عندما كان يقاتل في صفوف إحدى الميليشيات. وقالت مصادر أمنية أن التونسي رامي البكاري وكنيته “شوية “، والذي يتحدر من مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) قتل على يد الجيش الليبي خلال مواجهات جنوب طرابلس، مشيرة غلى أن البكاري كان مطلوباً للأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة منذ العام 2017، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وأنه فرّ منذ ذلك الوقت إلى مدينة الزاوية واختفى أثره، ليظهر مجدداً اليوم في طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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