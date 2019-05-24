إنقاذ 87 مهاجرا غير قانوني بمنطقة “القره بوللي”

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل، من إنقاذ 87 مهاجرا غير قانوني، في عملية نفذها “الزورق فزان”، بعد بلاغ بوجود قارب يحتاج إغاثة شمال راس الحلاب بمنطقة “القره بوللي”.

وأوضح جهاز حرس السواحل وأمن المواني، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الزورق توجه إلى المنطقة المحددة، و من ثم بدأت عملية البحث، وتمكنت من العثور على قارب مطاطي شبه غارق تحطمت أرضيته. فيما كان المهاجرون الذين كانوا على متنه يستغيثون، أغلبهم خارج القارب، منهم من تشبث بحطام القارب، ومنهم من تعلق بـ”جالونات بلاستيكية المستعملة عادة لحمل الوقود والماء”.

وأشار الجهاز أن من بينهم 81 رجل و 6 نساء وطفل واحد، من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة، من السنغال وتشاد ومالي والسودان ومصر. وقد تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، مركز إيواء جنزور.

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