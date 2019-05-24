قيادي بالجيش يؤكد اصابة قائد بارز تابع للرئاسي ويوضح عدد ضحايا الجيش والوفاق في محور اليرموك جنوب طرابلس

أوضح عمر امراجع، آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني الليبي، اخر التطورات الميدانية في مختلف محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، معلنا إصابة قائد بارز تابع للرئاسي، ومؤكداً مقتل نحو 25 عنصراً من قوات طرابلس وإصابة نحو 40 آخرين في اشتباكات عنيفة بمحور اليرموك جنوبي العاصمة الليبية.

وقال امراجع، في تصريحات نشرها موقع “العين الإخبارية”، الخميس “إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إصابة قائد محور اليرموك التابع للرئاسي، كما أصابت مدرعة تركية، ضمن الأسلحة التي أرسلتها تركيا للمليشيات، بقذيفة هاون 81 وتم سحبها من قبل المجموعات المسلحة، ولم يغنمها الجيش”.

وأردف قائد كتيبة طارق بن زياد أن اشتباكات محور اليرموك أدت أيضاً إلى مقتل ٣ جنود من صفوف الكتيبة وإصابة ١١ آخرين.

ولفت امراجع إلى أن معارك في محور المطار، الثلاثاء، أدت إلى “سقوط قتيل من المليشيات وجرح أعداد كبيرة خاصة في معسكر النقلية. قدرناها عبر مستشفى شارع الزاوية”.

وحول الأوضاع الميدانية، لفت امراجع إلى أن الاشتباكات “كانت بسيطة، وأغلب المحاور عمها الهدوء”.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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