مجلس أعيان الزنتان يجدّد دعمه لمجلس النواب والحكومة المؤقتة

جدّد مجلس أعيان الزنتان، دعمه المطلق لمجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، ورفضه أي أجسام سياسية تنتحل صفة الرسمية في ليبيا، وصناعة غطاء سياسي وتنفيذي للجماعات المسلحة التي وصفها بـ”المليشيات”.

واستنكر المجلس في بيان له تحصّل موقع 218 على نسخة منه، الدعم المادي والمعنوي لكيانات الإسلام السياسي وأذرعها الإرهابية، كجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة ومجالس الشورى وداعش والقاعدة، في ليبيا.

وأكد المجلس أن مدينة الزنتان، موقفها واضح مند 5 سنوات في تصدّيها للجماعات المسلحة، ومطالبتها بالجيش والشرطة ودعم وتفعيل مجلس النواب.

وجدّد مجلس أعيان الزنتان في بيانه، موقفه ضد المجموعات المسلحة في ليبيا، واصفًا إياها من إفرازات عملية فجر ليبيا، التي ارتكبت عملية تدمير مطار طرابلس الدولي، وإدخال ليبيا في مرحلة مظلمة.

وأشار البيان إلى أن سبب صدروه، يعود لبطلان أي لجنة أو بيان خارج تبعية مجلس أعيان قبائل الزنتان.

وكان المجلس قد أصدر في الرابع من شهر أبريل الماضي، بيانا رحّب فيه بتحركات الجيش الوطني نحو العاصمة طرابلس.

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