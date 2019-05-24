بن صالح: الجزائر قَلِقَة من أوضاع ليبيا الميدانية

عبّر رئيس الجزائر المؤقت، عبد القادر بن صالح، عن قلق بلاده من الأوضاع الميدانية التي تشهدها ليبيا، مؤكدا أن الجزائر تراقب ضوع جارتها وتأمل استئناف الحوار بين الأطراف الليبية.

ويأتي هذا التصريح، بعد استقبال صالح لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي وصل الجزائر في زيارة، وكان في استقباله رئيس الحكومة، نور الدين بدوي، ووزير الخارجية، صبري بوقادوم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وأوضحت مصادر صحفية جزائرية، أن زيارة السراج، تهدف لبحث آخر التطورات الميدانية في ليبيا، مع الرئيس والحكومة الجزائرية.

وأكد الرئيس الجزائري، لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن الجهود الجزائر على الصعيد الدولي، تعمل لإنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية، بين الأطراف في ليبيا.

وأشارت المصادر أن السراج قد وصل إلى الجزائر، مع وفد يضمّ وزراء ومستشارين سياسيين وعسكريين، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل الزيارة بشكل كبير، واكتفت ببيان الرئاسة الجزائرية، التي أوضحت أن الزيارة تهدف إلى تبادل الحوار وتعزيز الشراكة بين الجارتين، ليبيا والجزائر.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، قد نشرت قبل يوم، عن زيارة السراج للجزائر، مشيرة أن الزيارة، تأتي لبحث التطورات المحلية في ليبيا والإقليمية.

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