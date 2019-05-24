اخبار ليبيا الان

بحث سبل إعادة هيكلة الجامعات

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات اجتماعها السابع في مقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق إلى أن الاجتماع شهد استعراض جدول الأعمال وفيه متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السادس فضلا عن عرض المقاربات الأولية بشأن الجامعات ودراسة الوضع القائم حاليا لمعالجة معظم التحديات التي تواجهها لا سيما في جامعة الزيتونة.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مسألة مسودة التقرير المرحلي عن أعمال اللجنة من يناير وحتى أبريل الماضيين.

هذا وجاء تشكيل اللجنة في إطار سعي وزارة تعليم الوفاق للارتقاء بمستوى الجامعات في البلاد بهدف توطين كافة مناحي الدراسة في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك