بحث سبل إعادة هيكلة الجامعات

عقدت لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات اجتماعها السابع في مقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق إلى أن الاجتماع شهد استعراض جدول الأعمال وفيه متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السادس فضلا عن عرض المقاربات الأولية بشأن الجامعات ودراسة الوضع القائم حاليا لمعالجة معظم التحديات التي تواجهها لا سيما في جامعة الزيتونة.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مسألة مسودة التقرير المرحلي عن أعمال اللجنة من يناير وحتى أبريل الماضيين.

هذا وجاء تشكيل اللجنة في إطار سعي وزارة تعليم الوفاق للارتقاء بمستوى الجامعات في البلاد بهدف توطين كافة مناحي الدراسة في البلاد.

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