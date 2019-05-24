اخبار ليبيا الان عاجل

بالصور.. القصف الذي تعرضت له ريكسوس بطرابلس

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة داخلية الوفاق صورا للقصف الذي تعرضت له قاعة ريكسوس التي تستضيف مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها هذا القصف بأشد العبارات لا سيما بعد أن سبقه قصف عشوائي آخر بالصواريخ على المناطق الأهلة بالسكان خلال فترة سابقة.  

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي لأن يضطلع بمسؤولياته تجاه القصف على العاصمة طرابلس لكونه يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين والعزل.

وكانت مصادر محلية في العاصمة طرابلس قد أكدت تعرض منطقة وادي الربيع للقصف وأن قاعة ريكسوس قد تم استهدافها بالطيران من دون أن تعلن أي جهة حتى ساعة إعداد الخبر مسؤولياتها عن هذا القصف.

Ø¨Ø§ÙØµÙØ±..Ø§ÙÙØµÙ Ø§ÙØ°Ù ØªØ¹Ø±Ø¶Øª ÙÙ Ø±ÙÙØ³ÙØ³ Ø¨Ø·Ø±Ø§Ø¨ÙØ³

Ø¨Ø§ÙØµÙØ±..Ø§ÙÙØµÙ Ø§ÙØ°Ù ØªØ¹Ø±Ø¶Øª ÙÙ Ø±ÙÙØ³ÙØ³ Ø¨Ø·Ø±Ø§Ø¨ÙØ³

Ø¨Ø§ÙØµÙØ±..Ø§ÙÙØµÙ Ø§ÙØ°Ù ØªØ¹Ø±Ø¶Øª ÙÙ Ø±ÙÙØ³ÙØ³ Ø¨Ø·Ø±Ø§Ø¨ÙØ³

Ø¨Ø§ÙØµÙØ±..Ø§ÙÙØµÙ Ø§ÙØ°Ù ØªØ¹Ø±Ø¶Øª ÙÙ Ø±ÙÙØ³ÙØ³ Ø¨Ø·Ø±Ø§Ø¨ÙØ³

Ø¨Ø§ÙØµÙØ±..Ø§ÙÙØµÙ Ø§ÙØ°Ù ØªØ¹Ø±Ø¶Øª ÙÙ Ø±ÙÙØ³ÙØ³ Ø¨Ø·Ø±Ø§Ø¨ÙØ³

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك