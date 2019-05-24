بالصور.. القصف الذي تعرضت له ريكسوس بطرابلس

نشرت وزارة داخلية الوفاق صورا للقصف الذي تعرضت له قاعة ريكسوس التي تستضيف مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها هذا القصف بأشد العبارات لا سيما بعد أن سبقه قصف عشوائي آخر بالصواريخ على المناطق الأهلة بالسكان خلال فترة سابقة.

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي لأن يضطلع بمسؤولياته تجاه القصف على العاصمة طرابلس لكونه يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين والعزل.

وكانت مصادر محلية في العاصمة طرابلس قد أكدت تعرض منطقة وادي الربيع للقصف وأن قاعة ريكسوس قد تم استهدافها بالطيران من دون أن تعلن أي جهة حتى ساعة إعداد الخبر مسؤولياتها عن هذا القصف.

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