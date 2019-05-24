ضبط ممتهنين للخطف في تاجوراء

حقق العناصر التابعين للغرفة الأمنية المشتركة والبحث الجنائي في مديرية أمن تاجوراء ومكتب التحريات في الشرطة العسكرية في تاجوراء نجاحا أمنيا مهما.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن هذا النجاح تمثل في ضبط 4 أشخاص من حملة الجنسية البنغالية وخامس يحمل الجنسية الرومانية مطلوبين لمركز شرطة تاجوراء على ذمة قضية خطف 5 أشخاص بنغاليين وطلب فدية مالية لإطلاق سراحهم تقدر بنحو 6500 دولار لكل شخص.

وأضاف البيان أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات الأولية بحق المضبوطين ليقروا خلال التحقيق بما نسب إليهم ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة .

إلى ذلك قام مدير معهد تدريب الشرطة تاجوراء التابع للإدارة العامة للتدريب يرافقه عدد من رؤساء الأقسام بجولة ميدانية داخل المعهد لمتابعة الخطة الأمنية التي تم وضعها بناء على إعلان حالة النفير العام الصادرة عن وزارة داخلية الوفاق فضلا عن الوقوف على سير العمل في الفترة المسائية وما يبذله المكلفون بالحماية والحراسة من جهود.

وشدد مدير المعهد على ضرورة الالتزام بحالة الضبط والربط وأخذ الحيطة والحذر واتخاذ أقصى درجات الاستعداد والتقيد بالتعليمات والأوامر على الوجه المطلوب.

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