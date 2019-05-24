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متابعة أحوال النازحين في عين زارة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله برفقة ضباط في وزارة داخلية الوفاق مركز النازحين التابع للجنة الأزمة والطوارئ في بلدية عين زارة. 

وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق أن فتح الله إلتقى بعميد البلدية وأعضاء لجنة الطوارئ والمشرفين على المركز وتجول فيه للوقوف على وضعه الأمني وتأمينه بالتعاون مع المجلس البلدي عين زارة للمحافظة على سلامة النازحين.

وثمن فتح الله جهود المجلس البلدي عين زارة والقائمين على المركز في سبيل تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للنازحين.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية في وقت تستمر فيه المعارك بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني على تخوم العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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