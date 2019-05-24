متابعة أحوال النازحين في عين زارة

تفقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله برفقة ضباط في وزارة داخلية الوفاق مركز النازحين التابع للجنة الأزمة والطوارئ في بلدية عين زارة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق أن فتح الله إلتقى بعميد البلدية وأعضاء لجنة الطوارئ والمشرفين على المركز وتجول فيه للوقوف على وضعه الأمني وتأمينه بالتعاون مع المجلس البلدي عين زارة للمحافظة على سلامة النازحين.

وثمن فتح الله جهود المجلس البلدي عين زارة والقائمين على المركز في سبيل تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للنازحين.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية في وقت تستمر فيه المعارك بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني على تخوم العاصمة طرابلس.

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