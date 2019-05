مناطق غرب ليبيا تعاني من أزمة نقص الوقود

المتوسط:

اتخذ مسؤولون في الحكومة الليبية المؤقتة خطوات فعلية لحل أزمة شح الوقود والمحروقات بمناطق غرب ليبيا.

وتعاني معظم مناطق ومدن غرب البلاد نقصا شديدا في المحروقات.

ومساء الخميس عقد وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية البهلول الصيد، باعتباره عضوا في لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية اجتماعا مع شركة البريقة لتسويق النفط والشركات المزودة بالوقود بالمنطقة الشرقية بحضور الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي الاتفاق على آلية لتزويد المناطق المحررة بالغرب الليبي بالوقود.

وناقش الاجتماع كيفية إيصال الوقود إلى مناطق غرب ليبيا من خلال هذه الشركات بتأمين وزارة الداخلية والقوات المسلحة العربية الليبية.

