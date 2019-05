المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، بأنه وصل لمخازن مستشفى الثورة المركزي التعليمي بالبيضاء، خلال اليومين الماضيين أجهزة ومستلزمات طبية لقسم الكلى.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن إدارة المستشفى قامت بتوريدها من شركة Fresenius ، حيث تم تركيب 15 جهاز غسيل كلى جديد، وسيتم تسليمه للقسم بعد شهر رمضان مباشرة.

