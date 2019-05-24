ليبيا: الإعلام.. المهمة المستحيلة؟

يستضيف عبد الله العالي في هذا العدد من برنامج “منتدى الصحافة” الصحافيين كامل مرعاش، وسناء فرحات، والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم، وصهيب الخياطي مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. للحديث عن تفاقم مأساة الإعلاميين في ليبيا بسبب المواجهات الدائرة حول العاصمة طرابلس. إذ يُجهل حتى الآن مصير الصحافيين محمد القرج ومحمد الشيباني اللذين اختفيا بداية الشهر الجاري، بينما كان يغطيان اشتباكات بين قوات المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في جنوب المدينة.

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