المتوسط:

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات القصف الذي تعرض له مقر مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، ليلة الجمعة الموافق 24 مايو 2019م والذي خلف اضرارا بالمبني نتيجة هذا القصف.

وكما تؤكد الوزارة بأن هذا العمل يضاف الي جرائم الحرب، وأن وهذه ليست المرة الأولى فقد سبقها قصف عشوائي بالصواريخ على المناطق الأهلة بالسكان، وتؤكد على أن مثل هذه الاعمال ما هي إلا محاولة بائسة.

وكما تدعو الوزارة المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته تجاه أحداث طرابلس التي تهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين والعزل.

The post “داخلية الوفاق” تدين قصف مقر البرلمان بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية