قائد عسكري: كتائب كبرى من المنطقة الغربية تنضم للجيش في طرابلس خلال ساعات‎‎

قال قائد عسكري ليبي في كتيبة الاستطلاع والاستخبارات، التابعة للجيش الوطني الليبي، إنه من المحتمل انضمام عدة كتائب كبرى من المدن الغربية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في المعارك التي تشهدها العاصمة طرابلس خلال الساعات المقبلة، وأبرزها لواء العروبة 26.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات نشرتها “العين الإخبارية”، أن قادة المحاور عقدت عدة اجتماعات مع قيادات هذه الكتائب في الأيام الماضية.

ونوه المصدر إلى أن لواء العروبة 26 بقيادة اللواء عمر تنتوش من ورشفانة هو الأقرب لإعلان الانضمام إلى الجيش الليبي في محور العزيزية.

وعلى الصعيد الميداني، أكد السنوسي قادربوه بشعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع تابعة لمسلحي ثوار طرابلس وحققت تقدما على عدة محاور.

وأوضح قادربوه أن عمليات الردع فرع الوسطى نفذت اشتباكات كبيرة مع قوات الوفاق في محور وادي الربيع وتمكنت من السيطرة على مواقع متقدمة في المحور.

وتابع المسؤول بشعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من تدمير طيارة تصوير بدون طيار متطورة امس الخميس.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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