“الغرفة الأمنية” بتاجوراء تضبط 5 أجانب بتهمة الخطف وابتزاز المواطنين

تمكن أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة وأعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء وأعضاء مكتب التحريات الشرطة العسكرية تاجوراء من ضبط أربعة أشخاص من الجنسية البنقلاديشية وشخص يحمل الجنسية الرومانية، والمطلوبين الى مركز شرطة تاجوراء على ذمة قضية جنائية رقم (76 / 2019) الخطف.

وقاموا الجناة بخطف عدد (5) أشخاص من ذات الجنسية وطلبو فدية مالية لإطلاق سراحهم تقدر بحوالي 6500 دولار لكل شخص.

واتخذت الإجراءات الأولية وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إحالتهم الى النيابة العامة.

