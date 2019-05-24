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مقتل شاب تونسي كان يقاتل في صفوف المليشيات في طرابلس

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

لقي شاب تونسي، الخميس، مصرعه خلال المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الليبي والمجموعات التابعة لحكومة الوفاق، عندما كان يقاتل في صفوف إحدى الميليشيات.

وقالت مصادر أمنية أن التونسي رامي البكاري وكنيته “شوية “، والذي يتحدر من مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) قتل على يد الجيش الليبي خلال مواجهات جنوب طرابلس، مشيرة غلى أن البكاري كان مطلوباً للأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة منذ العام 2017، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وأنه فرّ منذ ذلك الوقت إلى مدينة الزاوية واختفى أثره، ليظهر مجدداً اليوم في طرابلس.

 

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • يمسكو واحد ويقتلو غيره ويجيك واحد يقول لك هديم توار ليبيا . وين وين تبو ؟قولو الحق اللي يقاتل فيهم الجيش الليبي مليشيات متعددة الجنسيات . يحسابو رواحهم مجاهدين وهم في الواقع قتلة . الواحد ياسف لما يعرف ان البعض لا يريد منا مقاتلتهم . ويوقف معاهم . او يوقف مع المليشيات في الغرب الليبي . اعود بالله

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