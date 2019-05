مدير معهد الشرطة بتاجوراء يتابع ملف الخطة الأمنية الجديدة

المتوسط:

قام مدير معهد تدريب الشرطة بتاجوراء التابع للإدارة العامة للتدريب اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2019م برفقة عدد من رؤساء الأقسام بالمعهد بجولة ميدانية داخل المعهد وذلك لمتابعة الخطة الأمنية وبناء على إعلان حالة النفير العام الصادرة عن وزارة الداخلية.

حيث قام مدير المعهد بمتابعة سير العمل بالفترة المسائية للوقوف على مجهودات الأعضاء المكلفين بالحماية والحراسة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضبط والربط وأخذ الحيطة والحذر والرفع اقصي درجة والاستعداد والتقيد بالتعليمات والاوامر على الوجه المطلوب.

