اخر التطورات في معارك طرابلس.. اشتباكات عنيفة ومقتل ضابط رفيع تابع “للجيش” بمحور عين زارة

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش عن مقتل العميد مسعود الضاوي، أحد القادة الميدانيين التابعين “للجيش الوطني الليبي” متأثراً بإصابته خلال اشتباكات دارت في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

ووفقا لوكالات انباء فإن الضاوي، يُعد أرفع ضابط تابع “للجيش الوطني” يلقى حتفه خلال المعارك منذ انطلاق العمليات العسكرية في 4 أبريل بمحيط العاصمة طرابلس.

والعميد مسعود الضاوي قائد اللواء 26 مشاة، وينتمي لقبيلة ورشفانة التي تقطن مساحات واسعة جنوب غربي طرابلس.

وأستمرت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة في عدة محاور في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وشن الطيران الليلي عدة غارات استهدفت مواقع على تخوم طرابلس وبداخلها، وتعرض مشروع الموز حيث تتمركز مرابض مدفعية ثقيلة ومدفعية صاروخية لعدة غارات، كما استهدفت إحدى الغارات مستودعات أسلحة في حديقة الحيوانات بمنطقة بوسليم داخل المدينة، بالإضافة إلى غارات جوية على منطقة وادي الربيع والزطارنة.

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