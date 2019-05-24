الجيش الليبي يعلن مقتل ضابط كبير في اشتباكات جنوب طرابلس

قتل ضابط كبير في الجيش الوطني الليبي، خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت الخميس في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت غرفة عمليات ورشفانه التابعة للجيش الليبي على صفحتها في ”فيسبوك“، ”استشهاد العميد مسعود الضاوي، آمر اللواء 26 مشاة مجحفل وهو يتقدم الصفوف“.

ويتحدر العميد الضاوي من ورشفانة جنوب غرب طرابلس.

وقالت إدارة الشرطة العسكرية في بيان، إن ”العميد الضاوي لقي وجه ربه متأثرًا بإصابته في محور عين زارة“. مؤكدة أن ”لا صحة لما روجته وسائل إعلام تابعة للإخوان المسلمين بخصوص تصفيته من قبل أفراد تابعين للقوات المسلحة“.

وأشارت إلى مفارقة وهي أن العميد مسعود يقاتل في صفوف الجيش الليبي، أما أخيه معمر آمر ميليشيا الـ55 مشاة، فيقاتل برفقة ميليشيات أبوعبيدة الزاوي، وأسامة الجويلي ضد قوات الجيش الليبي.

يشار إلى أن وسائل إعلام وصفحات تابعة للإخوان والميليشيا، روجت أن العميد الضاوي قتل إثر خلاف مع مقاتلين من اللواء السابع ترهونة على تقاسم الذخيرة.

وشهدت منطقة عين زارة ووادي الربيع واليرموك وطريق المطار اشتباكات عنيفة أمس الخميس، أحبط خلالها الجيش الليبي هجومًا معاكسًا للمليشيات.