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التضامن الاجتماعي يستعد لمؤتمر “الإيسا”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد فريق متابعة المنظمات الدولية بصندوق التضامن الاجتماعي اجتماعا للاستعداد لفعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الإيسا لعام 2020.

وتم عقد الاجتماع لبحث الدعوة المقدمة من منظمة الإيسا للمشاركة في جائزة التميز التي تنظم كل 3 سنوات لصناديق الدول الأعضاء التي حققت نتائج ومعالجات ملموسة للمشاكل المندرجة ضمن اهتماماتها.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عقد بالمركز الليبي للتدريب والاستشارات ببنغازي سبل تقييم وتبويب المشاركات ودراسة مكامن الضعف والقوى فيها اضافة الى مناقشة الخيارات المطروحة أمام الفريق والعروض ومجال التنافس بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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