التضامن الاجتماعي يستعد لمؤتمر “الإيسا”

عقد فريق متابعة المنظمات الدولية بصندوق التضامن الاجتماعي اجتماعا للاستعداد لفعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الإيسا لعام 2020.

وتم عقد الاجتماع لبحث الدعوة المقدمة من منظمة الإيسا للمشاركة في جائزة التميز التي تنظم كل 3 سنوات لصناديق الدول الأعضاء التي حققت نتائج ومعالجات ملموسة للمشاكل المندرجة ضمن اهتماماتها.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عقد بالمركز الليبي للتدريب والاستشارات ببنغازي سبل تقييم وتبويب المشاركات ودراسة مكامن الضعف والقوى فيها اضافة الى مناقشة الخيارات المطروحة أمام الفريق والعروض ومجال التنافس بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي الليبي.

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