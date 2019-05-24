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ضبط متلبس بالمتاجرة بالمخدرات في بودزيرة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أعضاء مكتب التفتيش والمتابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية من ضبط 3 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدرة مع الضالع بالإتجار بها.

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى ورود معلومات له تفيد بقيام المدعو “م.أ.ع.س.ف” الساكن في منطقة بودزيرة ويعمل في مجال سمكرة السيارات بالإتجار في هذه المواد ليتم إعداد كمين له بالتنسيق مع مصدر سري لضبطه متلبسا بعملية المتاجرة.

وأضاف البيان أن المضبوط كان حائزا لأداة تعاطي المخدرات من نوع “كشنة” ليصار إلى ضبطه وإستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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