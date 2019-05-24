ضبط متلبس بالمتاجرة بالمخدرات في بودزيرة

تمكن أعضاء مكتب التفتيش والمتابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية من ضبط 3 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدرة مع الضالع بالإتجار بها.

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى ورود معلومات له تفيد بقيام المدعو “م.أ.ع.س.ف” الساكن في منطقة بودزيرة ويعمل في مجال سمكرة السيارات بالإتجار في هذه المواد ليتم إعداد كمين له بالتنسيق مع مصدر سري لضبطه متلبسا بعملية المتاجرة.

وأضاف البيان أن المضبوط كان حائزا لأداة تعاطي المخدرات من نوع “كشنة” ليصار إلى ضبطه وإستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه.

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