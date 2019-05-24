لا حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بنغازي

أكد الطالب بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بنغازي سالم الزاوي عدم وجود أي اهتمام بذوي الإعاقة من فئة الاحتياجات الخاصة.

وأشار الزاوي الطالب في جمعية الكفيف بنغازي ومندوب المكفوفين بالاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الطلاب في كليات جامعة بنغازي من هذه الفئة يعانون من سوء التعامل وعدم توفير المناهج المطبوعة على الحاسوب وعدم إشراكهم في المحافل الرياضية والعلمية والثقافية مطالبا بتخصيص مناسبات للاشتراك بكرة القدم الخاصة بالمكفوفين أو المعاقين حركيا أو الصم والبكم.

وتطرق الزاوي إلى مسألة تضامن الطلبة مع الفئة التي ينتمي إليها على مواقع التواصل الاجتماعي والاجتماع الذي عقد داخل الحرم الجامعي لوضع الطلبات المشروعة لذوي الاحتياجات الخاصة أمام المعنيين من المسؤولين في جامعة بنغازي ممن لم يبادروا بأي شيء في هذا الإطار.

وأضاف أن جل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة هم من المصابين في المعارك لمساندتهم للجيش الوطني وفيهم من الأبطال المكفوفين على المستوى الدولي والإقليمي في رياضات العدو السريع والقوى البدنية وهم حائزون على أوسمة متعددة.

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