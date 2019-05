المتوسط:

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، برفقة ضباط في وزارة داخلية الوفاق، بتفقد مركز النازحين التابع للجنة الأزمة والطوارئ في بلدية عين زارة.

وأفاد بيان، بأن فتح الله، التقى بعميد البلدية وأعضاء لجنة الطوارئ والمشرفين على المركز وتجول فيه للوقوف على وضعه الأمني وتأمينه بالتعاون مع المجلس البلدي عين زارة للمحافظة على سلامة النازحين.

وثمن فتح الله جهود المجلس البلدي عين زارة والقائمين على المركز في سبيل تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للنازحين.

The post جولة تفقدية لمدير إدارة الدعم المركزي بمركز النازحين في عين زارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية