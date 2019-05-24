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اللواء المنصوري: الدعم التركي الذي وصل لمليشيات طرابلس لم يحدث أي فارق على الأرض

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري إن القوات المسلحة تحقق تقدماً ملحوظاً وقفزات ملموسة باتجاه معسكر النقلية . 

المنصوري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الخميس إلى أن القوات المسلحة لا تعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، لافتاً إلى أن التعزيزات التركية التي وصلت لـ”الميليشيات” لم تحدث أي فارق على الأرض.

يشار إلى أنه قد وصلت يوم 18 مايو الجاري شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا واستلمها مسلحي الوفاق وعدد من المطلوبين محلياً ودولياً.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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