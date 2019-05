المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن دائرة جنوب طرابلس / الهضبة رقم 2 جهد 220 استهدفت ليلة امس وهي من الدوائر الرئيسية المهمة.

وقامت فرق الصيانة بإدارة الجهد الفائق 220 ك.ف بإجراء أعمال الصيانة على البرج الأول وأثناء قيامهم بإجراء أعمال الصيانة على البرج الثاني تعرضوا لوابل من إطلاق الرصاص وقاموا على الفور بمغادرة المكان وهم على وشك الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة لإعادة التشغيل.

