قامت المؤسسة الوطنية للنفط، ببحث تطوير حقل شمال الحمادة النفطي التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية.

ويأتي ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها الفريق الفني الأسبوع الماضي لمناقشة المقترحات المقدمة لتطوير الحقل.

واستهدفت الورشة على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج عن طريق معدات الإنتاج المبكر، بالإضافة إلى أنسب الطرق المعتمدة للتعامل مع الغاز المصاحب للنفط، والناجم عن عملية الإنتاج.

