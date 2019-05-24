المنصوري: القوات المسلحة تحرز تقدما ملحوظاً بإتجاه معسكر النقلية

علق آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري على اخر التطورات بمحاور العاصمة، مؤكداً إن القوات المسلحة تحقق تقدماً ملحوظاً وقفزات ملموسة باتجاه معسكر النقلية.

وأوضح المنصوري في تصريحات أوردتها صحيفة “الإتحاد الاماراتية” أن القوات المسلحة لا تعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، لافتاً إلى أن التعزيزات التركية التي وصلت لـ”الميليشيات” لم تحدث أي فارق على الأرض، بحسب وصفه.

يشار إلى أنه قد وصلت يوم 18 مايو الجاري شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا واستلمها مسلحي الوفاق وعدد من المطلوبين محلياً ودولياً.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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