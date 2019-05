قال عضو المكتب الإعلامي لقوات المنطقة الوسطى، التابعة للمجلس الرئاسي، محمد الشامي، إن الدعم الذي وصل من تركيا للتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق، تم عبر اتفاقات شرعية ورسمية، وأن المدرعات لا يشملها قانون حظر الأسلحة على ليبيا، على حد قوله.

وفي تصريحات صحفية قال إن الخطوة ستغير من شأن المعركة عسكريا، منبها إلى أن ما تستعمله قوات الوفاق هي أسلحة قديمة ومتهالكة.

