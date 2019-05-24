جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الجمعة

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الجمعة

علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 08:00

الليبية اسطنبول 10:35 تاخير

الافريقية عمان 14:30

البراق طرابلس 15:40

الليبية الاسكندرية 21:30

تاخير

الافريقية جدة 22:15

رحلات الوصول :

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية جدة 08:30

البراق طرابلس 14:40

الليبية جدة 14:00

الليبية اسطنبول 17:00

تاخير

الليبية الاسكندرية 00:30

تاخير

الافريقية عمان 20:30

الافريقية جدة 03:30

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